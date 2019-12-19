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Украинский парламент принял закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения персонального голосования народными депутатами Украины".

За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании парламента вместо другого народного депутата.

Такое действие будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн).

В соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Автор законопроекта - первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук - предлагает штрафовать народных депутатов за неперсональное голосование (так называемое "кнопкодавство").

Украина Владимир Зеленский

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