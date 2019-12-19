Судно с россиянами на полном ходу врезалось в яхту на Пхукете

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Прогулочное судно с российскими туристами на борту столкнулось с яхтой у побережья тайского острова Пхукет, есть пострадавшие, сообщают в четверг местные СМИ.

Инцидент произошел возле острова Кай-Нок в провинции Пханнга недалеко от Пхукета около 4 часов дня в среду. Круизное судно ChokSupasarn с туристами на полном ходу столкнулось с яхтой.

На борту туристического судна находились 45 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Ирана и четыре члена экипажа.

Пострадали 12 пассажиров прогулочного катера, его капитан погиб, а один из членов экипажа упал в воду, и его до сих пор не могут найти. Поиски ведут дайверы.

Сообщается, что капитаном яхты был 47-летний россиянин Александр Горбунов, среди пассажиров яхты никто не пострадал.

Спасатели доставили всех пострадавших на берег, им оказали первую помощь и направили в госпиталь.

Как уточняет газета Bangkok Post, погибший капитан катера уже был судим за неосторожное судовождение после того, как из-за аварии с судна, которым он управлял, упали два южнокорейских туриста и утонули.

Посольство РФ в Таиланде выясняет информацию о пострадавших гражданах России на борту туристического катера.

"По факту столкновения туристического катера и прогулочной яхты в провинции Пханг Нга в акватории Андаманского моря (к востоку от острова Пхукет) посольство России продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, погиб капитан катера - гражданин Таиланда, несколько туристов получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения", - говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.

"Сотрудники консульского отдела посольства находятся на связи с местными властями и проверяют наличие российских граждан среди пострадавших", - отмечается в нем.