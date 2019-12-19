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Коломойский возглавит набсовет украинского телеканала "1+1"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Бизнесмен Игорь Коломойский, как главный акционер группы "1+1 медиа", возглавит наблюдательный совет телеканала "1+1", сообщает пресс-служба телеканала в четверг.

"Сегодня, 19 декабря 2019 года, "1+1 медиа" сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой. ... Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит Наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1 +1", - сказано в сообщении.

Кроме того, новым главой правления "1+1 медиа" и генеральным директором назначена Ярослава Пахольчук.

Отмечается, что нардеп Александр Ткаченко (фракция Слуга народа") остается почетным президентом "1 + 1 медиа".

Медиахолдинг "1+1 медиа", контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "1+1 International" и "Униан-ТВ" и "Бигуди" а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа "1+1 video" и Высшая школа Media & Production. Основным владельцем группы является Коломойский.

Украина Игорь Коломойский

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