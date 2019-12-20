Корабль Starliner вышел не на ту орбиту

Во время запуска к МКС космического корабля Starliner Фото: Reuters

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Новейший космический корабль НАСА компании Boeing, стартовавший в пятницу к Международной космической станции, вышел на не расчетную орбиту, сообщил Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне.

По последним данным, "корабль в настоящее время находится на стабильной орбите, команда на Земле рассматривает варианты дальнейших действий".

По командам с ЦУПа в Хьюстоне корабль развернули солнечными батареями к Солнцу. Идет зарядка аккумуляторов.

Тем временем сайт НАСА временно прекратил трансляцию из ЦУПа о полете корабля.

LIFTOFF! 🚀 @BoeingSpace's #Starliner spacecraft launched at 6:36am ET and is on its way to the @Space_Station. This @Commercial_Crew demonstration flight marks a milestone in a new era of U.S. human spaceflight systems. Watch: https://t.co/CVvXzb8pww pic.twitter.com/8V6Rt8FwQl — NASA (@NASA) December 20, 2019

Как сообщалось, запуск корабля Starliner в тестовом непилотируемом режиме состоялся с помощью ракеты-носителя Atlas V в 06:36 по восточному времени США (14:36 по Москве) с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 15 минут после старта вторая ступень носителя - блок Centaur успешно вывела корабль на суборбитальную траекторию с апогеем 181,5 км и перигеем 72,8 км. После отделения от нее корабль начал серию самостоятельных маневров по переходу на расчетную орбиту для сближения с МКС.