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Корабль Starliner вышел не на ту орбиту

Корабль Starliner вышел не на ту орбиту
Во время запуска к МКС космического корабля Starliner
Фото: Reuters

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Новейший космический корабль НАСА компании Boeing, стартовавший в пятницу к Международной космической станции, вышел на не расчетную орбиту, сообщил Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне.

По последним данным, "корабль в настоящее время находится на стабильной орбите, команда на Земле рассматривает варианты дальнейших действий".

По командам с ЦУПа в Хьюстоне корабль развернули солнечными батареями к Солнцу. Идет зарядка аккумуляторов.

Тем временем сайт НАСА временно прекратил трансляцию из ЦУПа о полете корабля.

Как сообщалось, запуск корабля Starliner в тестовом непилотируемом режиме состоялся с помощью ракеты-носителя Atlas V в 06:36 по восточному времени США (14:36 по Москве) с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 15 минут после старта вторая ступень носителя - блок Centaur успешно вывела корабль на суборбитальную траекторию с апогеем 181,5 км и перигеем 72,8 км. После отделения от нее корабль начал серию самостоятельных маневров по переходу на расчетную орбиту для сближения с МКС.

НАСА Starliner Boeing НАСА США МКС

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