Экс-главу France Télécom осудили по делу о массовых самоубийствах сотрудников

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Суд во Франции вынес приговор бывшему генеральному директору и президенту французской телекоммуникационной компании France Télécom (в настоящее время носит название Orange) Дидье Ломбарду по делу о массовых самоубийствах сотрудников оператора, сообщает в пятницу BBC News.

77-летний Ломбард был приговорен к 12 месяцам лишения свободы, из которых за решеткой он проведет только четыре месяца, так как остальные восемь месяцев ему назначили условно. Он также будет обязан выплатить штраф в 15 тысяч евро. К аналогичному наказанию приговорили и двух топ-менеджеров компании - заместителя Ломбарда и бывшего директора HR-департамента в France Télécom.

Суд признал виновным Ломбарда и двух топ-менеджеров компании в психологическом насилии в отношении своих подчиненных, из-за чего ряд сотрудников France Télécom покончили с собой. Кроме того, еще четыре топ-менеджера телекоммуникационного оператора были признаны виновными в соучастии в этом преступлении и приговорены к четырем месяцам условно и штрафу в 5 тысяч евро для каждого. Адвокат Ломбарда заявил, что его клиент намерен обжаловать этот вердикт.

В ходе судебного разбирательства были изучены дела 39 сотрудников France Télécom, 19 из которых покончили с собой, 12 совершили попытки суицида. Оставшиеся восемь человек начали страдать от депрессии из-за того, что им пришлось перенести во время работы в этой компании, пришел к выводу суд.

В 2000-х годах руководство France Télécom проводило масштабную реструктуризацию компанию. Топ-менеджмент телекоммуникационного оператора планировал сократить 22 тысячи человек и переобучить 10 тысяч своих сотрудников. В рамках реструктуризации компания перевела ряд своих сотрудников в другие города, далеко от их семей, а другим поручила работы, которые те сочли унизительными.

Результатом такого давления стали массовые самоубийства. Сам Ломбард признал, что меры по реструктуризации могли огорчить некоторых из сотрудников компании, однако отказался признавать, что они могли подтолкнуть его подчиненных к суициду.

Orange — крупнейший телекоммуникационный оператор во Франции. Штат компании насчитывает 148 тысяч сотрудников в разных странах мира, у нее 65 млн абонентов сотовой связи по всему миру.