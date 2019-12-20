На Украине полиция закрыла более пяти тысяч игорных заведений

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Украины остановили деятельность почти 5 тыс. 300 игорных заведений и изъяли оборудование стоимостью примерно 50 млн грн (около 133,4 млн рублей), отработка продолжается, сообщается на странице Национальной полиции страны в фейсбуке в пятницу.

"В настоящее время функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнеса", - говорится в сообщении.

В полиции обратились к гражданам с просьбой сообщать о любых функционирующих подобных заведениях и обещают сразу реагировать на эти сигналы.

Ранее в пятницу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что сотрудники должны исполнить соответствующее решение правительства и до 16:00 20 декабря (17:00 по Москве) прекратить деятельность игорных заведений. По состоянию на 15:00 (16:00 по московскому времени) пятницы, сотрудники полиции сообщили о закрытии более 500 заведений во всех регионах Украины.