В Гватемале 21 человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

На месте столкновения автобуса и грузовика в Гватемале Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В ДТП с участием автобуса и грузовика неподалеку от гватемальского города Гуалан (168 км от столицы) погиб 21 человек.

Согласно официальным данным властей, среди погибших оказались семеро детей. Ранения получили 11 человек.

Водители грузовика и автобуса задержаны.

Как сообщает Associated Press, грузовик следовал позади автобуса и врезался в него. В результате столкновения задняя часть автобуса была практически снесена.