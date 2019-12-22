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В Гватемале 21 человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

В Гватемале 21 человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком
На месте столкновения автобуса и грузовика в Гватемале
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В ДТП с участием автобуса и грузовика неподалеку от гватемальского города Гуалан (168 км от столицы) погиб 21 человек.

Согласно официальным данным властей, среди погибших оказались семеро детей. Ранения получили 11 человек.

Водители грузовика и автобуса задержаны.

Как сообщает Associated Press, грузовик следовал позади автобуса и врезался в него. В результате столкновения задняя часть автобуса была практически снесена.

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