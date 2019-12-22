В Чикаго 13 человек получили огнестрельные ранения из-за конфликта

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Чикаго 13 человек получили ранения в воскресенье в результате стрельбы из-за конфликта на домашнем вечере памяти, сообщает агентство Associated Press.

По данным местной полиции, пострадавшим от 16 до 48 лет, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Задержаны два человека. У одного из них было обнаружено огнестрельное оружие, второй, по данным The Chicago Tribune, попытался покончить с собой.

Генеральное консульство России в Нью-Йорке не располагает данными о гражданах РФ, пострадавших в результате стрельбы в Чикаго, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в воскресенье в твиттере.