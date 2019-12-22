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Во Франции скончался кутюрье Эмануэль Унгаро

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Французский модельер Эмануэль Унгаро скончался в воскресенье на 87-м году жизни, сообщает радиостанция France info.

Кутюрье умер в Париже. Члены его семьи отметили, что в последние два года состояние его здоровья ухудшилось.

Унгаро родился в 1933 году в Экс-ан-Провансе в семье итальянских иммигрантов. Он рано начал интересоваться миром моды. Работал, в частности, на фирму Balenciaga, а в итоге основал собственный дом моды - Ungaro. Считается, что наиболее успешный период для Унгаро - 1980-е годы, когда его модный дом входил в "пятерку" крупнейших таких компаний Франции.

В дальнейшем Унгаро продал свой модный дом и перестал работать кутюрье.

Эмануэль Унгаро

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