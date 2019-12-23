Первый тур президентских выборов в Хорватии не выявил победителя

Во второй тур проходят оппозиционер Миланович и действующий президент Грабар-Китарович

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава оппозиционной Социал-демократической партии и бывший премьер-министр Зоран Миланович побеждает в первом туре президентских выборов в Хорватии, сообщила государственная избирательная комиссия после подсчета 99% голосов.

Миланович получил 29,5% голосов, опередив действующего правоцентристского президента Колинду Грабар-Китарович, набравшую 26,7% голосов. Независимый кандидат Мирослав Шкоро занял третье место с 24,4% голосов.

Таким образом, Миланович и Грабар-Китарович выходят во второй тур президентских выборов, который должен состояться 5 января 2020 года.

Первый тур выборов президента состоялся в Хорватии в воскресенье, 22 декабря.

За пост главы государства боролись 11 кандидатов, зарегистрированных государственной избирательной комиссией.

Президент Хорватии выполняет главным образом представительские функции и не имеет права принятия решений по вопросам внутренней и внешней политики страны, которые являются прерогативой правительства.