Власти Венесуэлы сообщили об атаке оппозиции на воинскую часть

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Группа венесуэльских оппозиционеров напала на воинскую часть на границе с Бразилией, погиб как минимум один военнослужащий, сообщил в твиттере министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

По его словам, они захватили часть оружия из части, но военные вернули его и задержали несколько нападавших, которых Лопес охарактеризовал как "оппозиционные экстремистские сектора", а сам инцидент назвал "террористической атакой".

Министр обороны Венесуэлы добавил, что задержанных допросили, а за теми, кому удалось сбежать, была организована погоня.

В Венесуэле продолжается экономический и политический кризис, следствием которого стали акции протеста. 23 января председатель Национальной ассамблеи и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США, а также власти Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, США, Канады, Аргентины, Грузии; европейская реакция была также благосклонной. "За" президента Николаса Мадуро высказались Мексика, Куба, Боливия и Турция. РФ назвала незаконной попытку узурпации власти и предостерегла США от военного вмешательства в Венесуэле.