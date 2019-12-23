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Массовое убийство лошадей произошло в Кентукки

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - На востоке Кентукки в округе Флойд произошло массовое убийство лошадей, сообщает сайт местного телеканала WYMT.

Изначально были найдены 15 тел лошадей с огнестрельными ранениями, в понедельник стало известно об обнаружении останков еще шести лошадей. Сообщается, что среди погибших животных были беременные и совсем молодые особи.

Местная организация по спасению животных сообщает, что, предположительно, на лошадей устроили охоту, они были убиты из малокалиберной винтовки.

За информацию о злоумышленниках объявлена награда в $20 тыс.

США Кентукки

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