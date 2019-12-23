В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Задержанные в Бельгии коллекционер русского авангарда Игорь Топоровский и его супруга Ольга проведут рождественские праздники под арестом, возможно, их заключение продлится даже еще дольше, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах этой европейской страны.

Он не стал уточнять никаких деталей, связанных с этим задержанием, сославшись на продолжающееся расследование. По словам источника, в минувшую пятницу, 20 декабря, подозреваемым бельгийским подданным российского происхождения было продлено временное пребывание под стражей.

В конце минувшей недели фламандские издания De Standaard и Het Nieuwsblad сообщили об аресте по подозрению супругов в "краже, отмывании денег, мошенничестве и подлоге".

"Дело Топоровских"

История началась в октябре 2017 года, когда в музее изящных искусств в бельгийском городе Гент были выставлены входящие в состав коллекции Тодоровского 24 ранее неизвестных работы российских авангардистов начала прошлого века, включая Казимира Малевича, Василия Кандинского и других.

В январе 2018 года группа арт-дилеров и искусствоведов опубликовала открытое письмо, в том числе во фламандской газете De Standaard, в котором изложила свои серьезные сомнения в подлинности экспонированных работ. Авторы утверждали, что показанные в гентском музее картины никогда и нигде раньше не экспонировались и не числятся ни в одном из каталогов произведений искусства соответствующих художников. По их мнению, нет никаких следов существования таких работ. Авторы письма предложили изъять картины из экспозиции для их анализа и проверки на идентичность.

Фламандский министр культуры распорядился провести расследование, чтобы установить подлинность работ. Через несколько недель музей пригласил экспертов, которым дал пять недель на определение происхождения картин, в том числе речь шла об анализе красок с целью установления возраста представленных в Генте экспонатов. Речь шла о специалистах лаборатории Королевского института художественного наследия.

В феврале того же года телеканал RTBF сообщил в своем репортаже, что расследование "пошло не так, как ожидалось". По данным канала, музей изящных искусств и фонд, под управлением которого находится коллекция Топоровского и его супруги, не проявили необходимого сотрудничества с экспертами. Кроме того, участники расследования утверждали, что адвокат коллекционеров выдвинул такие условия, которые были равнозначны отказу в анализе картин. Экспертизу приостановили.

Сам Топоровский объявил это расследование происками спекулянтов арт-рынка, имеющих чисто коммерческий, корыстный интерес, а авторов открытого письма обвинил в некомпетентности.

"Агрессивная реакция арт-дилеров объясняется просто тем, что рынок русского искусства - это спекулятивный пузырь, раздутый торговцами, которые взвинчивают цены до астрономических уровней. Малевич и Кандинский за последнее время доросли до 30, а то и 40 млн евро, что было бы невообразимо несколько лет назад, когда они стоили, самое большее, 1 или 2 млн", - привел RTBF слова коллекционера.

Уже тогда телеканал прогнозировал, что "история далека от завершения", так как выставлявшиеся в музее изящных искусств Гента работы являлись лишь небольшой частью коллекции Топоровского и его супруги. В этой коллекции около 500 предметов искусства. Так что "возможные результаты этой гипотетической экспертизы будут определяющими для создания музея, посвященного русскому авангарду (затевавшегося Топоровским в Брюсселе - ИФ), и для цены коллекции - колоссальной или ничтожной", отмечал тогда RTBF.

Впоследствии работы из коллекции Топоровского сняли с экспозиции. В результате проведенного бельгийскими властями расследования Топоровский с женой оказались под стражей.