Поиск

Москалькова назвала приблизительное число россиян, сидящих в украинских тюрьмах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В местах лишения свободы на Украине находятся около 400 российских граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Сегодня трудно точно определить количество российских граждан, которые находятся в заключении в Украине. Эта цифра доходит и до 400 человек, осуждённых по уголовным мотивам и по мотивам политического характера", - сказала Москалькова во вторник на заседании своего экспертного совета.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что новый обмен заключенными между Россией и Украины может состояться до конца года, надеялся, что домой вернутся 72 украинца.

Знакомый с ситуацией источник сообщал "Интерфаксу", что обмен будет проводиться по формуле, близкой к "200 на 70", однако переданные списки содержат не круглые цифры.

Москалькова говорила, что к ней за помощью обратились 36 граждан России, находящихся в местах лишения свободы на Украине.

Татьяна Москалькова Украина

Новости

Супруга Елизаветы II выписали из больницы перед Рождеством

Адвокат Трампа заявил, что за назначением послов США на Украине стоит Сорос

Адвокат Трампа заявил, что за назначением послов США на Украине стоит Сорос

Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

Адвокаты Палаты представителей ищут новые статьи для импичмента Трампу

Президент Азербайджана назвал невозможным вступление в ЕС

МИД Украины передал РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины передал РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу

Евросоюз раскритиковал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Оператор "Северного потока 2" сообщил о готовности газопровода на 93%

Оператор "Северного потока 2" сообщил о готовности газопровода на 93%

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');