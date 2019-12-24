Москалькова назвала приблизительное число россиян, сидящих в украинских тюрьмах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В местах лишения свободы на Украине находятся около 400 российских граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Сегодня трудно точно определить количество российских граждан, которые находятся в заключении в Украине. Эта цифра доходит и до 400 человек, осуждённых по уголовным мотивам и по мотивам политического характера", - сказала Москалькова во вторник на заседании своего экспертного совета.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что новый обмен заключенными между Россией и Украины может состояться до конца года, надеялся, что домой вернутся 72 украинца.

Знакомый с ситуацией источник сообщал "Интерфаксу", что обмен будет проводиться по формуле, близкой к "200 на 70", однако переданные списки содержат не круглые цифры.

Москалькова говорила, что к ней за помощью обратились 36 граждан России, находящихся в местах лишения свободы на Украине.