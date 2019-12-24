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Боевой потенциал российской военной базы в Армении увеличат вдвое

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Боевой потенциал российской военной базы в Армении планируется усилить вдвое без увеличения численности личного состава, заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

"Наше взаимодействие в сфере обороны является ключевым фактором укрепления безопасности Армении и России, поддержания мира и стабильности в регионе. Предприняты шаги для того, чтобы эффективность боевой подготовки 102-ой российской военной базы повышалась", - сказал Копыркин на пресс-конференции в Ереване во вторник.

Он отметил, что есть планы по улучшению инфраструктуры военной базы. "В 2019 году успешно развивалось военно-техническое сотрудничество (Москвы и Еревана - ИФ). То, что было сделано, показывает важную роль этого сотрудничества в укреплении и повышении обороноспособности Армении", - добавил Копыркин.

Посол также заявил, что решение карабахского конфликта продолжает оставаться в центре внимания высшего руководства России. "Россия - посредник, который пытается помочь достичь мирного решения проблемы политическим путем, на основе приемлемых для сторон вариантов", - подчеркнул дипломат.

102-я российская военная база (РВБ) в Армении имеет два гарнизона - в Гюмри и Ереване. Она была развернута в 1995 году. В октябре 2019 года замглавы Минобороны Тимур Иванов рассказывал, что в 2020 году на территории РВБ будет создан многофункциональный культурно-досуговый центр. В 2021 году там также возведут унифицированный спортивный комплекс, отмечал Иванов.

Армения Еревена Сергей Копыркин

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