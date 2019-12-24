Эсминец ВМС США "USS Ross" вновь зашел в порт Одессы

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Одесский порт во вторник, 24 декабря, зашел американский ракетный эсминец 6-го флота ВМС США "USS Ross", сообщает пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины в фейсбуке.

"Судно прибыло в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины со странами - членами НАТО", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее экипаж эсминца "USS Ross" уже принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2016" и тогда несколько дней находился в Одессе. В 2019 году корабль две недели пребывал в г.Констанца (Румыния) и г.Варна (Болгария), где проводил операции по обеспечению безопасности.