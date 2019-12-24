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Лукашенко заверил, что Белоруссия не пропустит вражеские "танки на Москву"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия выступает форпостом России и не отойдет в сторону, если кто-то захочет воевать с РФ и направит "танки на Москву", заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Это я и сказал на последних переговорах (переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным 20 декабря в Петербурге - ИФ). Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту (Путину - ИФ) вопрос: ты же не допускаешь, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут. Образно говоря", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что "если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы же в сторону не отойдем".

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин

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