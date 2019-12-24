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Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко.

"Я принял решение уволить двух глав областных государственных администраций. Не из-за того, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никаких результатов", - сказал президент на заседании Совета развития громад и территорий во вторник.

Как сообщалось, Зеленский назначил Бондаренко главой Закарпатской ОГА и Мальского - главой Львовской ОГА своими указами от 5 июля. Таким образом, они не проработали на своих должностях и полугода.

Игорь Бондаренко, 1964 г. р., - уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских ( ТМ Торговый дом Bondarenko).

Маркиян Мальский, 35 лет, - адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Украина Владимир Зеленский

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