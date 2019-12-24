США задумались о сокращении военного присутствия в Африке

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Марк Эспер рассматривает предложения о сокращении или полном выводе подразделений американских вооруженных сил из стран Западной Африки, сообщает во вторник американская газета The New York Times.

По ее данным, речь идет о возможном выводе войск с недавно построенной базы беспилотников в Нигере, а также о прекращении оказания помощи французским вооруженным силам в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

Издание отмечает, что предварительные решения по Африке, как ожидается, могут быть сделаны в январе. Эти решения могут встретить критику и отпор со стороны конгрессменов, союзников и военных, поскольку возможная реализация этих планов так или иначе затронет американские военные миссии в других регионах.

Не исключено, пишет газета, что вслед за сокращением американского военного присутствия в Африке, аналогичные решения могут быть рассмотрены и в отношении Латинской Америки.