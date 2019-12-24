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Трамп еще не купил рождественский подарок супруге Мелании

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп еще не выбрал подарок на Рождество для своей супруги - Мелании, сообщило во вторник издание The Hill.

"Я все еще работаю над рождественским подарком. Еще есть немного времени", - заявил Трамп, отвечая на вопрос военнослужащих США о том, что он приготовил первой леди в качестве рождественского подарка.

"У меня для нее есть красивая открытка..., много любви. Мы любим нашу семью, и мы любим друг друга. У нас прекрасные отношения, надеюсь, как и у вас со своими супругами", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Трамп провел телемост с военнослужащими США по всему миру, находясь на отдыхе с супругой в своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида).

Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру готовятся отмечать Рождество в ночь на 25 декабря.

Дональд Трамп Мелания Трамп США

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