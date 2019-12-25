Следившая за ВМФ РФ подлодка США со 154 "Томагавками" зашла в Гибралтар

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Американская атомная подводная лодка USS Florida (SSGN 728) ("Флорида"), находящаяся на патрулировании в Средиземном море, зашла в Гибралтар, сообщили местные новостные порталы, публикующие ее фотографию на стоянке у южного пирса порта.

Как сообщало командование 6-го оперативного флота, ранее подлодка вела наблюдение за действиями российских военных в Восточном Средиземноморье.

"Мы направили подводную лодку непосредственно в восточную часть Средиземноморья, чтобы компенсировать наращивание российских сил в Сирии", - сказал в ноябре заместитель командующего 6-го оперативного флота ВМС США контр-адмирал Уильям Хьюстон.

"Мы следим за ними очень, очень внимательно... Мы следим за ними каждый день", - сказал он тогда. По его словам, "русские очень активны, и мы активны с ними".

Со своей стороны, капитан подлодки Сет Бертон рассказал, что одна из восьми торпед подлодки всегда находится в торпедном аппарате, готовой к выстрелу. "Как капитан, ты всегда должен быть готов", - отметил он.

USS Florida оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк"), имеющими дальность действия 1,6 тыс. км. Она является одной из четырех американских субмарин класса Ohio ("Огайо"), которые были переоборудованы из стратегических атомных ракетных подлодок для несения крылатых ракет. На подлодке также размещается отряд морского спецназа. Для его высадки на подлодке имеется специальный подводный аппарат.

Как сообщалось, в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

Весной 2018 года подлодку USS Florida отследил и взял на сопровождение фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", находившийся в составе российской эскадры в Средиземном море. По сообщению Главкомата ВМФ РФ, преследование произошло в апреле и длилось более двух часов. Все это время "Адмирал Эссен" держал американскую подводную лодку на прицеле.