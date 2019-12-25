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В американском городе решили снять 57-летний запрет на игру в снежки

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Глава администрации американского города Уосо (штат Висконсин) объявила, что власти намерены подумают о том, чтобы снять запрет на игру в снежки.

Как сообщает Associated Press, такого ограничение действует в городе с 1962 года, закон относит снежки к той же категории, что и камни, и считает, что их бросание может привести к тяжелым травмам

В интернете появилось видео, как городские полицейские и чиновники администрации играют в снежки в подтверждение того, что запрет будет снят.

Заместитель начальника полиции Уосо заявил, что за последние 15 лет было выписано около 10 штрафов по этой статье. В том числе, за выпущенные в соседский сад стрелы, упавшие с крыши мешки с песком. В двух случаях за игру в снежки.

Исключение снежков из этой статьи обсудят в январе.

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