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Грузинская оппозиция отвергла идею переговоров с РФ в "нормандском формате"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Грузия должна предложить России не какие-то новые форматы переговоров, а прямой диалог, считает лидер грузинской оппозиционной партии "Демократическое движение", экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.

"Мы не новый "нормандский формат" должны предложить российскому руководству, а прямой диалог", - сказала Бурджанадзе в среду журналистам, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что существующий формат международных женевских дискуссий по Закавказью не эффективен и необходимо искать новые форматы, подобные "нормандскому", созданному для урегулирования ситуации на востоке Украины.

По мнению Бурджанадзе, Россия не согласится на такого рода новый формат и это изначально мертвая идея, попытка показать, что якобы "что-то делаешь на международной арене".

"Если реально хочет президент или кто-то из этого руководства (Грузии) начать новый этап в грузино-российских отношениях, для этого нужно начать готовиться к прямому диалогу. Да, диалог не означает уступок, да, диалог не означает отказа от интересов своего государства. Не разговаривать, отказываться от диалога, придумывать какие-то форматы, которые заранее знаем, что будут отвергнуты Россией, это означает уступать и сохранять тот статус-кво, который устраивает Россию и ни в коем случае не Грузию", - сказала она.

При этом Бурджанадзе уверена, что сегодня необходимо сохранить все существующие форматы, включая женевский. По ее словам, прямой диалог с Россией вовсе не означает, что Грузия при этом не должна иметь поддержки со стороны Запада.

Накануне, 24 декабря, в интервью грузинскому Первому каналу Зурабишвили заявила, что Грузия "застряла" в женевском формате, и подобные технические форматы в отношениях с Россией ничего не дают. Зурабишвили также высказала мнение о необходимости создания такого формата, как, например, "нормандский".

Нино Бурджанадзе Грузия Самоме Зурабишвили

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