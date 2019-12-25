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РФ обвинила США в выдавливании из военного комитета СБ ООН российских офицеров

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проблемы с получением американских виз российскими офицерами военно-штабного комитета Совета Безопасности (СБ) ООН возникли при попустительстве генерального секретаря международной организации Антониу Гуттериша; власти США при помощи "административного ресурса" выдавливают россиян из комитета, продвигая туда своих военнослужащих, утверждает Захарова.

"Российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные решением Генерального секретаря ООН в занимающиеся военной тематикой подразделения Секретариата, вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы. Срок рассмотрения некоторых визовых обращений порой превышает один год", - говорится в комментарии представителя МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.

В нем отмечается, что "имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию".

"При помощи этого своеобразного "административного ресурса" американцы прибегают к практике "недобросовестной конкуренции", смещая с интересующих их постов россиян и продвигая туда своих военнослужащих", - указывается в комментарии.

В нем отмечается, что "все это происходит при явном попустительстве со стороны Генерального секретаря ООН А.Гутерреша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН".

"Эти и другие нормативно-правовые акты регламентируют условия службы и права сотрудников Организации, гарантом соблюдения которых выступает сам Генеральный секретарь", - говорится в комментарии представителя МИД РФ.

Как говорится на сайте ООН, роль Военно-штабного комитета (ВШК) заключается в том, чтобы "давать советы и оказывать помощь Совету Безопасности по всем вопросам, относящимся к военным потребностям Совета Безопасности в деле поддержания международного мира и безопасности, к использованию войск, предоставленных в его распоряжение, и к командованию ими, а также к регулированию вооружений и к возможному разоружению".

МИД РФ Мария Захарова США ООН Антониу Гуттериш

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