Запись подкаста дала детективам в Нидерландах 15 новых зацепок в деле об убийстве

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Нидерландские следователи записали 70-минутный подкаст в трех частях о реальном убийстве 30-летней давности, это дало им 15 новых зацепок, в том числе реконструированное изображение лица жертвы, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что детективам до сих пор не удалось узнать ни имени жертвы, чье тело было найдено завернутым в электроодеяло возле автомагистрали в августе 1991 года, ни убийцы. Однако благодаря тысячам слушателей подкаста у следователей появились новые зацепки, и у расследования появились новые перспективы.

По словам Мартина де Вита, бывшего журналиста, который теперь работает в отделе коммуникаций полиции Нидерландов, благодаря подкасту удалось выяснить, что жертве на момент убийства было около 65 лет, и он приехал из Восточной Европы, а не из Турции, как предполагалось ранее , а также другую "очень полезную информацию".

В серии из трех подкастов речь идет о начальном этапе расследования в 90-х годах. О своих действиях рассказывает детектив Йохан Баас, который был на месте обнаружения тела, и другие полицейские, принимавшие участие в расследовании.

Баас называет одной из главных трудностей был тот факт, что к моменту обнаружения тело жертвы уже почти полностью разложилось. Кроме того, технологии опознания по ДНК тогда только начинали применяться, и единой базы данных не было. Отпечатки погибшего не совпадали ни с одними из зарегистрированных, добавил он.

Единственной зацепкой на тот момент было кольцо, на котором было указано место изготовления. Следователям удалось найти производителя и бывшего владельца украшения, который заявил, что продал кольцо в баре в Амстердаме. На этом расследование зашло в тупик.