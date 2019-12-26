Поиск

Додон опроверг сообщения о тайных переговорах с Москвой по Приднестровью

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон назвал спекуляциями утверждения в местных СМИ о том, что он якобы ведет тайные переговоры по поводу урегулирования приднестровского конфликта.

"Кроме переговоров в формате "5+2", которые идут открыто, нет других переговоров. Ничего нет, успокойтесь, люди добрые. Не будет Додон с Путиным обсуждать приднестровское урегулирование. И ничего не может быть реализовано без согласия международного сообщества - ЕС, США, ОБСЕ, Украины, которые являются частью переговорного процесса. Это спекуляции, которые нужно исключить", - заявил он в интервью Europa libera ("Свободная Европа") в четверг.

По его словам, "эти спекуляции всегда будут, так как они вписываются в контекст политической борьбы в Молдавии".

"Они всегда будут, потому что это чувствительный вопрос - в особенности для правого электората, который смотрит с недоверием на президента Додона, на отношения с Россией. Они видят это только в контексте выборов. Но я хочу их успокоить - нет, и не может быть никаких скрытых переговоров", - подчеркнул президент.

Он выразил уверенность, что до президентских выборов не будет дискуссий по вопросам "третьей корзины", включающей в себя проблему урегулирования конфликта и безопасности. По мнению Додона, сейчас следует обсуждать вопросы реализации пакета "Берлин+", включая решение проблемы восстановления связей между двумя берегами Днестра.

В 1990 году на фоне распада СССР Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость от Молдавской советской социалистической республики. После провозглашения республики на ее территории находятся российские войска. В 1992 году произошел вооруженный конфликт, в результате которого ПМР полностью отделилась от Молдавии. Отделение республики молдавские власти не признали. Приднестровье признали только частично признанные Абхазия и Южная Осетия, а также непризнанная Нагорно-Карабахская Республика.

Игорь Додон Молдавия Приднестровье

Новости по теме

Новости

WSJ оценила в $75 млрд помощь компании Huawei от правительства Китая

Что случилось этой ночью: четверг, 26 декабря

Израиль ответил на выпущенную из Газы ракету ударами по объектам ХАМАС

WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

Израиль заявил о перехвате ракеты из Газы во время предвыборного митинга Нетаньяху

Что произошло за день: среда, 25 декабря

РФ обвинила США в выдавливании из военного комитета СБ ООН российских офицеров

РФ обвинила США в выдавливании из военного комитета СБ ООН российских офицеров
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Угроза обрушения сводов Нотр-Дама еще не миновала

Угроза обрушения сводов Нотр-Дама еще не миновала

Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК "Вагнер" в Ливии

Истребитель МиГ-29 разбился в Иране

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');