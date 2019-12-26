Додон опроверг сообщения о тайных переговорах с Москвой по Приднестровью

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон назвал спекуляциями утверждения в местных СМИ о том, что он якобы ведет тайные переговоры по поводу урегулирования приднестровского конфликта.

"Кроме переговоров в формате "5+2", которые идут открыто, нет других переговоров. Ничего нет, успокойтесь, люди добрые. Не будет Додон с Путиным обсуждать приднестровское урегулирование. И ничего не может быть реализовано без согласия международного сообщества - ЕС, США, ОБСЕ, Украины, которые являются частью переговорного процесса. Это спекуляции, которые нужно исключить", - заявил он в интервью Europa libera ("Свободная Европа") в четверг.

По его словам, "эти спекуляции всегда будут, так как они вписываются в контекст политической борьбы в Молдавии".

"Они всегда будут, потому что это чувствительный вопрос - в особенности для правого электората, который смотрит с недоверием на президента Додона, на отношения с Россией. Они видят это только в контексте выборов. Но я хочу их успокоить - нет, и не может быть никаких скрытых переговоров", - подчеркнул президент.

Он выразил уверенность, что до президентских выборов не будет дискуссий по вопросам "третьей корзины", включающей в себя проблему урегулирования конфликта и безопасности. По мнению Додона, сейчас следует обсуждать вопросы реализации пакета "Берлин+", включая решение проблемы восстановления связей между двумя берегами Днестра.

В 1990 году на фоне распада СССР Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость от Молдавской советской социалистической республики. После провозглашения республики на ее территории находятся российские войска. В 1992 году произошел вооруженный конфликт, в результате которого ПМР полностью отделилась от Молдавии. Отделение республики молдавские власти не признали. Приднестровье признали только частично признанные Абхазия и Южная Осетия, а также непризнанная Нагорно-Карабахская Республика.