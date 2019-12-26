Генпрокуратура Украины будет упразднена с января

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Украины к новому году прекратит свое существование как институт, со 2 января начнет работу Офис генерального прокурора, объявил на брифинге генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Прокурорам предстоит переаттестация, которая будет продолжаться до сентября 2020 года, после чего в надзорном ведомстве останется 1500 сотрудников из 2000, тысячу должностей при этом сократят.

С 20 января, как рассказал генпрокурор, будет проходить дополнительный набор на 200 вакантных должностей. При этом процедура будет такой же, как и при переаттестации.

В результате будет полностью обновлен кадровый состав органов прокуратуры, рассчитывает Рябошапка.

Приказ о дате начала новой структуры он подписал в понедельник, 26 декабря документ опубликовала газета "Голос Украины".

Верховная рада приняла закон об этой реформе в сентябре. В соответствии с этим законом надзорное ведомство реформируется в структуру из Офиса генпрокурора, подчиненных ему областных прокуратур, подчиненных им окружных прокуратур (ранее назывались местными) и Специальной антикоррупционной прокуратуры под руководством заместителя генпрокурора.