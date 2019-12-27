Близ Алма-Аты приостановили полеты Fokker-100 до выяснения причин катастрофы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - До выяснения обстоятельств крушения Fokker-100 в аэропорту Алма-Аты приостановлены полеты самолетов этого типа, сообщило министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

К месту крушения вылетела специальная комиссия, созданная по поручению премьер-министра. В составе комиссии министр индустрии и инфраструктурного развития и представители других госорганов.

Ранним утром 07:22 (в 4:22 по московскому времени) рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр по направлению Алма-Ата – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным зданием. Сейчас происходит эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна. На данный момент число погибших составляет девять человек. После крушения самолет не загорелся.

По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.