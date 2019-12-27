МКС в два этапа приподняли над Землей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Две плановые коррекции орбиты Международной космической станции (МКС) проведены в пятницу, 27 декабря, рано утром, сообщает "Роскосмос".

"Двигательная установка грузового корабля "Прогресс МС-13", пристыкованного к модулю "Пирс", была включена в 04:28 мск. Результатом работы в течение 576 секунд стало приращение скорости станции на 0,56 м/сек", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

В 07:36 по Москве двигатели космического "грузовика" включили повторно, время их работы составило 494 секунды, скорость станции увеличилась на 0,48 м/сек.

В результате минимальная высота МКС над поверхностью Земли достигла 415,9 км, а максимальная - 439,1 км. Эти коррекции орбиты станции провели для того, чтобы соблюсти технические условия безопасного режима работы двигателей, пояснили в "Роскосмосе".

Коррекции позволят безопасно вернуться на Землю в феврале 2020 года экипажу пилотируемого корабля "Союз МС-13" в составе Александра Скворцова, итальянца Луки Пармитано и американца Эндрю Моргана.