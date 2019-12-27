Зампредседателя Социал-демократической партии Киргизии поместили под домашний арест

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Двум депутатам парламента Киргизии Асель Кодурановой и Ирине Карамушкиной, а также заместителю председателя Социал-демократической партии (СДПК) республики Кундуз Жолдубаевой предъявлено обвинение в организации насильственного захвата власти во время Кой-Ташских событый 7-8 августа, сообщил в пятницу "Интефаксу" адвокат Замир Жоошев.

"Жолдубаева решением Первомайского районного суда Бишкека помещена под домашний арест до 9 февраля. Главное Следственной управление МВД Киргизии предъявило ей обвинение в организации захвата заложников, массовых беспорядков и насильственного захвата власти", - сказал Жоошев.

По его словам, Кодурановой и Кармушкиной предъявлено обвинение в организации насильственного захвата власти.

4 декабря Первомайский райсуд продлил до 9 февраля домашний арест Карамушкиной и Кодурановой, которым ранее было предъявлено обвинение в организации захвата заложников, массовых беспорядков.

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать бывшего главу государства. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест. Бывший глава государства подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в убийстве, организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа, в ходе которых пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудников МВД и 40 сотрудников ГКНБ. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении.

Несколько членов основанной Атамбаевым СДПК, в том числе бывший советник Атамбаева Фарид Ниязов и телохранитель экс-президента, бывший сотрудник Службы Госохраны ГКНБ Канат Сагынбаев решением суда были помещены в СИЗО-1 Бишкека по подозрению в организации массовых беспорядков и захвате заложника.