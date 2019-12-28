ВАДА будет настаивать на санкциях в отношении РФ в CAS

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство не планирует отказаться от санкций в отношении Российского антидопингового агентства в ходе разбирательства в Спортивном арбитраже, сообщили "Интерфаксу" в ВАДА.

"ВАДА настаивает, что решения, принятые 9 декабря, были верными. Предлагаемые жёсткие последствия призваны надежно защищать целостность чистого спорта по всему миру. Мы будем защищать это решение в CAS", - сообщили Интерфаксу в ВАДА.