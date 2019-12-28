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Умер один из спасателей, вызволивших 12 детей из пещеры в Таиланде

Умер один из спасателей, вызволивших 12 детей из пещеры в Таиланде
Возвращение солдат после спасательной операции в пещере в Таиланде летом 2018 года
Фото: Reuters

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Умер участник спасательной команды, доставшей 12 мальчиков и их футбольного тренера из пещеры в Таиланде в июле 2018 года, сообщает в субботу BBC News.

По данным канала, причиной смерти Бейрута Пакбары стало заражение инфекцией во время той спасательной операции. Он умер в пятницу и был в этот же день похоронен по мусульманскому обряду.

Еще во время работы по спасению детей умер еще один человек: пока дети и их тренер были в пещере, дайвер доставлял им кислородные баллоны, однако в один из заплывов он потерял ориентировку и него у самого закончился кислород, он потерял сознание. Погибшему поставили памятник недалеко от входа в пещеру.

Как сообщалось, 23 июня 2018 года футболисты школьной команды "Дикие кабаны" в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер отправились на прогулку в пещеру в провинции Чианграй. Из-за муссонных дождей коридоры пещер оказались затоплены. Пропавших обнаружили только через 10 дней.

Откачать всю воду из пещеры не удалось, поэтому школьникам пришлось выплывать из пещеры в сопровождении дайверов. Вся команда была спасена.

Таиланд

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