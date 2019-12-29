Зеленский подписал второй закон об ограничении депутатской неприкосновенности

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря подписал закон, изменяющий порядок привлечения депутатов к ответственности и приводящий в соответствие с конституцией положения украинского законодательства об ограничении депутатской неприкосновенности, говорится в сообщении на сайте президента.

Отмечается, что закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" от 18 декабря 2019 года направлен на "гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами".

11 сентября Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины". Однако, как указано в пояснительной записке к закону, некоторые положения украинского законодательства исключали реальное лишение народных депутатов неприкосновенности и противоречили принятым изменениям в конституцию. Для этого был подготовлен второй закон, который президент Украины подписал накануне.

В то же время закон призван обеспечивать "соблюдение гарантий депутатской деятельности". Он определяет особенности досудебного расследования в отношении нардепов, задержания, избрания в отношении них предупредительных мероприятий. В частности, вопрос о начале уголовного производства, фигурантом которого является нардеп, сможет решать только генпрокурор. Кроме того, генеральный прокурор должен поддержать ходатайство о задержании, аресте (в том числе домашнем), обыске, нарушении тайны переписки и телефонных разговоров и других мерах, ограничивающих права и свободы депутата, рассмотрение которых входит в полномочия следственного судьи.