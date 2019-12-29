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Шесть человек впервые в истории пересекли пролив Дрейка на гребной лодке

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Команда из шести человек впервые в истории смогла на гребной лодке пересечь пролив Дрейка, известный как кладбище для кораблей, сообщает агентство Associated Press.

Участники экспедиции родом из США, Исландии, ЮАР и Шотландии. Путь, начавшийся с южной оконечности Южной Америки, занял у них тринадцать дней. Чтобы лодка не перевернулась, три человека должны были все время оставаться на вёслах, в то время как еще у троих была возможность отдохнуть в стесненных условиях девятиметрового судна.

Угрозу жизни представляли сильные ветра, 12-метровые волны и киты, которые могли легко перевернуть лодку. Как рассказал один из участников экспедиции, вода в проливе Дрейка настолько холодная, что при попадании за борт у человека остается на выживание от двух до пяти минут.

Пролив Дрейка соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов. Это самый широкий пролив на Земле (более 800 км).

Пролив Дрейка

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