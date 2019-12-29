Бывший сотрудник правительства Армении подал жалобу на Пашиняна

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Экс-глава офиса по координации работ инспекционных органов аппарата премьер-министра Армении Айк Айвазян представил апелляционную жалобу на премьер-министра страны Никола Пашиняна, об этом он написал в своем фейсбуке.

"Уважаемый господин премьер-министр! Спасибо... Спасибо за то, что Вы сделали 2019 год незабываемым для меня. Спасибо за то, что заставили меня хотя бы на мгновение усомниться в том, что борьба многих поколений моей семьи, ее лишения и жертвы во имя родины были напрасны и ничего не стоили, что не стоило бороться во имя родины", – говорится в обращении к премьер-министру Армении.

Решением Пашиняна Айвазян 1 апреля 2019 года был освобожден от должности руководителя Офиса по координации работ инспекционных органов. По информации армянских СМИ, причиной его увольнения стали разногласия с руководителем аппарата премьер-министра Эдуардом Агаджаняном.

"Жаль, что Вы заставили меня вместо новогодних пожеланий пожелать: благоразумия, чтобы очистить страну от старого мусора, смелости, чтобы очистить страну от нового мусора. Крепкого здоровья, чтобы нести ответственность за все сделанное и не сделанное. А это мой небольшой ответный подарок вам – всего лишь апелляционная жалоба. Встретимся...", – написал Айвазян премьеру Армении.