Экипаж МКС встретит Новый год 15 раз

Российские космонавты получат два выходных - на Новый год и Рождество

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) встретит Новый год 15 раз, сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе".

"1 января 2020 года космонавты пролетят за сутки 15 полных суточных витков. По московскому времени они встретят Новый год над Тихим океаном, по Гринвичу - над Сибирью в районе озера Байкал, по времени Хьюстона - над Атлантическим океаном", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

В отличие от остальных россиян, которые начнут отдыхать вечером 31 декабря, а выйдут на работу лишь 9 января, российский экипаж МКС получит лишь два выходных: Александр Скворцов и Олег Скрипочка смогут отдохнуть только в первый день нового года и на православное Рождество.

"Выходные 1 и 7 января, в остальные дни космонавты работают по штатному расписанию", - сообщили в "Роскосмосе".

Накануне российские космонавты пожелали землянам в 2020 году укреплять дружбу и развивать отношения между странами, несмотря на политическую конъюнктуру.

К Новому году станцию украсили: на стенах разместили новогодние украшения, искусственные снежинки, кроме того, экипаж с недавно прибывшим космическим грузовиком получил новогодние подарки и угощение, в частности цитрусовые: апельсины и мандарины.