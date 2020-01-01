Хорватия приступает к выполнению полномочий председателя Совета ЕС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января Хорватия вступает в обязанности председателя Совета Европейского союза, эти полномочия Загреба продлятся до 30 июня 2020 года.

Присоединившаяся к Европейскому союзу последней из 28 государств-членов (1 июля 2013 года), Хорватия впервые займет председательский пост в Совете ЕС.

Председательство в Совете ЕС меняется среди государств-членов союза каждые шесть месяцев. Хорватия приходит на смену Финляндии. В следующие шесть месяцев представители Хорватии будут председательствовать на заседаниях всех профильных Советов ЕС, кроме Совета по иностранным делам.