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Американскую делегацию на форуме в Давосе возглавит министр финансов

Вашингтон. 2 января. INTERFAX.RU - Руководитель Минфина США Стивен Мнучин будет возглавлять американскую делегацию на форуме в Давосе, сообщил Белый дом.

В состав делегации войдут также министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель Роберт Лайтхайзер, старший советник Белого дома Иванка Трамп, другие официальные лица.

Наблюдатели ожидали, что на форум может приехать президент США Дональд Трамп, однако его участие в работе форума пока под вопросом из-за импичмента, объявленного ему Палатой представителей Конгресса, и возможного рассмотрения его дела в Сенате.

Форум намечен на 21-24 января.

США Давос делегация Минфин

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