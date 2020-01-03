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При ударе по аэропорту Багдада погиб глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Сулеймани

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Генерал Касем Сулеймани - глава иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции - погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на иракское ТВ и источники.

Кроме того, по данным агентства, погиб также заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Официальный представитель поддерживаемой Ираном военизированной группировки заявил в пятницу, что семь человек погибли в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдада, обвинив в этом Соединенные Штаты.

Высокопоставленный политик сказал, что тело Сулеймани было опознано по кольцу, которое он носил.

По данным источников агентства, аль-Мухандис прибыл в аэропорт в составе конвоя, чтобы встретить Сулеймани, чей самолет прибыл либо из Ливана, либо из Сирии. Авиаудар был нанесен сразу же после того, как иранец вышел из самолета. Погибли он и встречавшие.

АП, комментируя произошедшее, пишет, что гибель Сулеймани "может стать потенциальным поворотным моментом на Ближнем Востоке и, как ожидается, приведет к суровому возмездию со стороны Ирана и сил, которые он поддерживает на Ближнем Востоке, против Израиля и американских интересов".

Пока официального подтверждения заявлений иракских шиитов, что удар был нанесен Соединенными Штатами, не поступало.

Ирак Иран КСИР Касем Сулеймани

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