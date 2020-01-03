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Политики США предупредили о возможных последствиях убийства Сулеймани

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден одобрил убийство американскими ВС в Ираке командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани, однако предупредил, что эта акция приведет к дальнему обострению обстановки в регионе.
"Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - заявил Байден, который является одним из кандидатов в президенты США от Демократической партии.
Сенатор-демократ Крис Мерфи написал в твиттере: "Сулеймани был врагом Соединенных Штатов. Это не вопрос. Вопрос заключается в следующем: действительно ли Америка только что убила без согласия Конгресса второго по силе человека в Иране, сознательно развязав потенциальную крупную региональную войну?".
В то же время, сенатор Линдси Грэм одобрил действия США и поблагодарил президента Дональда Трампа, отдавшего приказ об атаке, за решительность.
"Я высоко ценю смелые действия президента Дональда Трампа против иранской агрессии. Иранскому правительству: если вы хотите больше, вы получите больше", - написал он в своем твиттере.
Сенатор добавил; "Благодарю Вас, господин Президент, за то, что вы вступились за Америку".
Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.
"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.

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