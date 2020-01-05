Распространитель фейковой "новости" о поздравлении Пашиняном Трампа за антииранскую операцию стал фигурантом уголовного дела

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Служба национальной безопасности Армении задержала администратора фейковой страницы в Facebook под именем "Диана Арутюнян", который распространил информацию о том, что премьер-министр страны Никол Пашинян якобы, поздравил президента США Дональда Трампа с "организацией успешной" антииранской операции.

В распространенном СНБ Армении видеоматериале задержанный мужчина признается, что ведет страницу в соцсети с 2018 года.

"Я написал и распространил эту информацию, чтобы опорочить власти Армении, поскольку имею оппозиционные взгляды и считаю несправедливым содержание под стражей Роберта Кочаряна (экс-президента Армении, обвиняемого в свержении конституционного строя страны - ИФ). Я не представлял, что эта лживая информация будет иметь такое распространение и может нанести вред интересам и безопасности Армении. Сожалею и прощу прощения за содеянное", - признается мужчина.

В пресс-службе СНБ сообщили, что статья о поздравлении Пашиняна Трампу была опубликована 3 января, после чего была распространена в азербайджанских и иранских СМИ, что "нанесло существенный вред интересам национальной безопасности Армении".

Возбуждено уголовное дело, мужчина, чье имя не раскрывается, задержан.

Ранее Пашинян написал на своей странице в Facebook, что авторы лживой информации и их мотивы должны быть раскрыты.

Он назвал лживой информацию о том, что поздравлял Трампа с организацией "успешной антииранской операции".

"Армяноязычная фейковая страница распространяет лживую новость о том, что я поздравил президента США Дональда Трампа с организацией "успешной" антииранской операции. Эта информация быстро становится трендом дня в азербайджанской прессе. Из азербайджанской прессы она попадает в иранские СМИ и становится источником антиармянского вдохновения некоторых сил. Это тот случай, когда фальшивая свобода слова создала угрозу для национальной безопасности страны. Авторы этой информации и их мотивы должны быть установлены", - отметил Пашинян.

Ранее в воскресенье премьер Армении заявил, что США и Иран не должны предпринимать шаги, ухудшающие и без того напряженную ситуацию в регионе.

В воскресенье он сообщил о телефонном разговоре глав МИД Армении Зограба Мнацаканяна и Ирана Джавада Зарифа.

"Сегодня главы МИД Армении и Ирана провели телефонный разговор, обсудили региональную ситуацию. Глава МИД Армении выразил соболезнование правительству и народу Ирана в связи с ситуацией, повлекшей человеческие жертвы", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, Иран и США - дружественные Армении страны.

"В этой ситуации мы не можем вовлекаться в антииранские и антиамериканские действия. И наше послание, чтобы наши партнеры в Иране и США оставались бы в стороне от шагов, которые бы ухудшили и без того напряженную ситуацию в нашем регионе и международных отношениях", - отметил Пашинян.

Как сообщалось, командир иранского спецподразделения "Кудс" генерал Касем Сулеймани погиб при целенаправленном ракетном обстреле американскими ВВС международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Операция по его ликвидации в Ираке была подготовлена и проведена по указанию президента Трампа.

Убийство командира "Кудс" вызвало волну гнева и возмущения в Иране, Тегеран обещал дать решительный ответ на действия вашингтонской администрации.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами предупредил, что Тегеран в ответ на убийство командира "Кудс" предпримет меры стратегического характера, которые положат конец американскому присутствию в регионе.

В ответ Трамп заявил, что если Иран предпримет какие-либо действия, угрожающие США или их гражданам, Вашингтон без колебаний применит против Тегерана новейшие виды оружия, которое обошлось ему в $2 трлн.

Перед этим он предупредил, что США готовы нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.