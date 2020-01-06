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Сенатор не исключила, что суд в Сенате по импичменту президента США состоится на будущей неделе

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, которая борется за выдвижение в кандидаты в президенты на выборах 2020 года, не исключила, что судебное разбирательство в Сенате американского Конгресса дела об импичменте президента может состояться на следующей неделе.

"На следующей неделе президенту Соединенных Штатов, возможно, предстоит суд в Сенате по импичменту. И мы знаем, что он глубоко расстроен этим", - заявила сенатор в интервью телеканалу CNN.

Уоррен коснулась вопроса об убийстве иранского военачальника Касема Сулеймани, и отметила: "Люди задают резонный вопрос, а почему именно в этот момент? Почему он выбрал именно это время, чтобы предпринять эту крайне болезненную, крайне опасную акцию, которая приближает нас к войне?".

Как сообщалось, конгрессмены-демократы выразили крайнее неудовлетворение предпринятыми администрацией действиями, а также представленными разъяснениями.

В соответствии с Законом о военных полномочиях от 1973 года Белый дом уведомил Конгресс США об операции по ликвидации командира Сулеймани, однако документ вызвал негативную реакцию у законодателей-демократов. Он, по словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, "вызвал больше вопросов, чем дал ответов".

"Этот документ вызывает серьезные и неотложные вопросы о сроках, порядке и обосновании решения администрации начать военные действия против Ирана", - говорится в распространенном заявлении Пелоси.

"Провокационное и непропорциональное военное вмешательство администрации (Дональда - ИФ) Трампа продолжает подвергать опасности военнослужащих, дипломатов и граждан Америки и наших союзников", - говорится распространенном заявлении спикера.

В нем отмечается, что "это начало военных действий было предпринято без разрешения на применение военной силы против Ирана, без консультаций с Конгрессом и без обоснования четкой, как предусмотрено законом, стратегии как для Конгресса, так и для общественности".

Генерал Сулеймани погиб при целенаправленном ракетном обстреле американскими ВВС международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Операция по его ликвидации в Ираке была подготовлена и проведена по указанию президента Дональда Трампа.

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