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Спутниковые снимки показывают северокорейскую подлодку, с которой могут быть запущены баллистические ракеты

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Подводная лодка, с которой могут быть запущены баллистические ракеты, обнаружена в северокорейском порту Синпхо, сообщает сайт 38 North.

Отмечается, что на спутниковых снимках, сделанных 1 января, "обнаружено присутствие северокорейской экспериментальной подводной лодки класса SINPO с баллистическими ракетами".

Как сообщается, подлодка скрыта от посторонних глаз специальным навесом. Однако особая технология получения спутниковых изображений позволила выяснить, что именно находится под навесом.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не видит смысла продолжать соблюдение моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет.

"Для нас нет смысла и дальше в одностороннем порядке выполнять это обязательство", - приводит его слова агентство ЦТАК.

Во время пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии в конце прошлого года северокорейский лидер Ким Чен Ын пригрозил, что мир вскоре станет свидетелем появления "нового стратегического оружия".

Эксперты говорят, что Север может возобновить испытания модернизированных межконтинентальных баллистических ракет или баллистических ракет, запускаемых с подводной лодки.

КНДР Подлодка Ракеты

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