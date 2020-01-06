Совет безопасности ООН в понедельник осудит ситуацию в Ливии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В понедельник, как ожидается, Совет безопасности ООН за закрытыми дверями обсудит ситуацию в Ливии, сообщают СМИ со ссылками на дипломатов всемирной организации.

Вопрос будет обсуждаться по инициативе российской стороны в условиях, когда поддерживающая парламент, базирующийся на востоке страны, армия Халифы Хафтара осадила пригород Триполи, где заседает правительство национального согласия (ПНС), признанное ООН, а Турция в соответствии с решением своего парламента начла отправку военных в поддержку ПНС.

В пятницу минувшей недели генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в очередной раз призвал к немедленному прекращению огня в Ливии.

"Любая внешняя поддержка воюющих сторон лишь углубит продолжающийся конфликт и еще больше осложнит усилия по достижению мирного и всеобъемлющего политического решения", - говорилось в распространенном заявлении генсека.