Палата представителей США на этой неделе проголосует по резолюции, ограничивающей военные полномочия Трампа по Ирану

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что нижняя палата Конгресса готовится ограничить военные полномочия президента США Дональда Трампа по Ирану.

"На этой неделе Палата представителей представит и проголосует за резолюцию о военных полномочиях, которая ограничит военные действия президента в отношении Ирана. Эта резолюция аналогична резолюции, внесенной сенатором Тимом Кейном в Сенат. Она вновь подтверждает давние обязанности Конгресса по надзору, предписывая, что если Конгрессом не будут предприняты никакие дальнейшие действия, то военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней", - говорится в заявлении спикера, опубликованном на ее сайте.

Сообщается, что автором резолюции выступит конгрессмен Элисса Слоткин - бывший аналитик ЦРУ и Министерства обороны, специализирующийся на шиитских боевиках.

В заявлении спикера отмечается, что "провокационный и непропорциональный военный авиаудар по высокопоставленным иранским военным чиновникам", проведенный администрацией Трампа на прошлой неделе, поставил под угрозу американских военнослужащих, дипломатов и других лиц.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.