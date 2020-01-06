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Газовые потоки на юге Европы с началом 2020 года существенно изменились

Болгария получает российский газ через "Турецкий поток", Турция тоже, но с заходом в Болгарию

Газовые потоки на юге Европы с началом 2020 года существенно изменились
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Фото: Алексей Павлишак/ ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Газовые потоки на юге Европы с началом 2020 года претерпели существенные изменения: поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции осуществляются через газопровод "Турецкий поток", который официально откроется только 8 января.

Как свидетельствуют данные информационной платформы ENTSOG, с начала года через новую точку приема-сдачи газа на границе Турции и Болгарии "Странджа 2/ Малкочлар" подается 20-25 млн кубометров в сутки. При этом примерно половина этого газа возвращается в Турцию через прежнюю точку поставок - "Странджа/Малкочлар".

Эту необычную схему подтвердил в беседе с Болгарским национальным радио генеральный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов: "Природный газ поступает из Турции - через "Турецкий поток" поступает в компрессорную станцию "Странджа" на болгарской территории и возвращается в Турцию". По его словам, соглашение о транзите с "Газпром экспортом" не было расторгнуто и будет действовать до 2030 года.

Поставки газа в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу (через Украину, Молдавию и Румынию) полностью прекращены, свидетельствуют данные "Булгартрансгаза". Тем не менее, заметил Малинов, система "Булгартрансгаза" готова принять газ с Транбалканского маршрута в случае необходимости.

Болгарский газовый дистрибутор Bulgargaz сообщил, что Bulgargaz EAD и ООО "Газпром экспорт" в соответствии с подписанным за два дня до Нового года дополнительным соглашением с 1 января 2020 года сменили точку приема-сдачи газа с румынской границы (точки "Исакча" и "Негру-Вода") на пункт на турецкой границе (точка "Странджа 2/ Малкочлар").

От смены пункта доставки Bulgargaz ожидает сэкономить примерно 81 млн левов ($46 млн): 76 млн левов на транзите через Румынию, а еще 4,6 млн левов - на за счет меньшего расстояния транспортировки по самой Болгарии. Эту экономию потребители уже почувствуют в ценах на газ в I квартале 2020 года, обещает Bulgargaz. По оценке министерства энергетики страны, экономия для потребителей страны составит 5%.

Строительство двух ниток газопровода "Турецкий поток" через Черное море (по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая) завершилось в 2019 году. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.

Болгария Турция

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