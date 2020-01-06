WP сообщила, что Помпео еще с лета уговаривал Трампа убить Сулеймани

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Устранение иранского генерала Касема Сулеймани может обернуться рядом серьезных проблем для американской дипломатии и госсекретаря США Майка Помпео, который выступал с предложениями о силовом воздействии на Тегеран еще с лета, когда иранцы сбили американский беспилотник над Ормузским проливом.

"Как сообщил высокопоставленный американский чиновник, впервые Помпео говорил с Трампом об устранении Сулеймани несколько месяцев назад, но ни президент, ни представители Пентагона, не хотели одобрять такую операцию", - пишет в понедельник американская газета The Washington Post.

"Одобрение удара близ багдадского аэропорта - это формальная победа для Помпео, но она несет многочисленные серьезные риски: еще одну затяжную региональную войну на Ближнем Востоке, убийства возмездия американцев в разных странах мира, свертывание дипломатических путей сдерживания иранской ядерной программы и значительную ответную реакцию Ирака, парламент которого в воскресенье проголосовал за выдворение американских войск из страны", - отмечает издание.

"Особенно Помпео может пострадать из-за (возможной) гибели американских дипломатов, принимая во внимание постоянную критику с его стороны бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон после убийства американского посла в Ливии в 2012 году", - продолжает газета.

"Однако, по словам американских официальных лиц, ни один из этих факторов не остановил Помпео от продвижения идеи нанесения точечного удара", - отмечает издание.

"Мы убрали плохого парня с поля боя. Я горд в связи с теми усилиями, которые предпринял президент Трамп", - прокомментировал Помпео в эфире телеканала CNN операцию американских войск.

3 января в районе аэропорта Багдада в результате спецоперации американских военных был убит генерал Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана.

В минувшие выходные Иран и США обменялись угрозами, и в воскресенье Трамп пригрозил Тегерану "непропорциональными" ответными мерами, если он предпримет атаки против американских объектов. Трамп также пообещал "небывалые санкции" Ираку, парламент которого в воскресенье принял резолюцию, требующую от правительства принятия мер для вывода иностранных войск с иракской территории.