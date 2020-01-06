США готовят новые санкции против Венесуэлы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Власти США готовят дополнительные санкции в связи с венесуэльским кризисом, заявил в понедельник американский спецпосланник по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Речь идет о дополнительных санкциях против физлиц, о дополнительных экономических санкциях", - сказал он в понедельник на брифинге в Вашингтоне.

Абрамс пояснил, что в Вашингтоне считают необходимым сочетать "положительные и отрицательные" меры, чтобы добиться ухода от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Среди "положительных" мер он назвал сбор средств для поддержки венесуэльской оппозиции.