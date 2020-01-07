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Помпео обсудил с Зеленским перенос своего визита на Украину

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в коммюнике американского внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь Майк Помпео поговорил сегодня с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить перенос на более поздний срок своего визита на Украину. Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь высоко оценил решение Украины осудить нападение на посольство США в Багдаде", - отметили в Госдепе США.

В коммюнике указано, что Помпео в очередной раз заявил о "решительной поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины" и о готовности Вашингтона "к долгосрочному стратегическому партнерству".

Планировалось, что Помпео посетит Украину в начале января. Однако визит был перенесен из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, в частности - в Ираке.

Майк Помпео Владимир Зеленский США Украина

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