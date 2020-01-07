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Болтон готов дать показания в Сенате США на слушаниях по импичменту

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выразил согласие дать показания в Сенате на слушаниях по вопросу об отстранении президента Дональда Трампа в случае, если получит соответствующую повестку, передает Associated Press.

"Если Сенат направит мне повестку, то я готов дать показания", - заявил Болтон, отметив, что принял это решение после "тщательного рассмотрения и изучения".

В конце 2019 года Палата представителей, большинство членов которой - демократы, объявила импичмент Трампу. По мнению конгрессменов, Трамп превысил полномочия, когда попросил президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Кроме того, в Палате представителей пришли к выводу, что Трамп препятствовал проведению расследования данного дела в Конгрессе.

Теперь Сенату предстоит определить, действительно ли президент Трамп должен покинуть свой пост. Для этого за отставку должны проголосовать не менее 2/3 сенаторов. В Сенате большинство удерживает Республиканская партия, и ни один из республиканцев не выражал готовность голосовать за импичмент.

Болтон работал советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. Его считают "ястребом" во внешнеполитических вопросах. В частности, он известен крайне жестким подходом к решению иранской и северокорейской проблем.

Джон Болтон Дональд Трамп США Сенат

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